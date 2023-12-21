200 игрушечных роботов арестовали у мужчины судебные приставы

У жителя Перми арестовали 236 игрушек-роботов за долги в 2 миллиона рублей по кредитам и коммунальным платежам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на главное управление федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

Представители ведомства предупреждали мужчину о правовых последствиях, связанных с задержкой погашения долгов. Затем сотрудники отдела судебных приставов проверили его имущественное положение. Выяснилось, что у него в собственности есть квартира — единственное жилье, в отношении которого вынесли постановление о запрете регистрационных действий.

"Установлено, что должник является основателем музея игрушек-роботов. Работником органа принудительного исполнения был составлен акт описи и ареста данного имущества, которое предварительно оценили в 155 тысяч рублей. Процессуальный документ был составлен в присутствии владельца, который не предоставил судебным приставам документов о том, что экспонаты принадлежат третьим лицам. 236 моделей мультипликационных героев были переданы на ответственное хранение представителю взыскателя", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Мужчине возвратят игрушки после уплаты всей суммы долга.