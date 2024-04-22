20 миллионов тенге вымогали у первого замакима Павлодарской области – следствие

В павлодарском суде приступили к рассмотрению уголовного дела о вымогательстве, где в качестве потерпевшего выступает заместитель акима Павлодарской области. Прокурор озвучил версию следствия, по которой чиновник якобы стал жертвой жительницы столицы, которая якобы получила от него сначала 4,8 миллиона тенге, а после стала требовать еще 20 миллионов, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Дело чиновника и 38-летней женщины рассматривают с участием присяжных заседателей. На слушании сегодня появился сам первый заместитель акима области Серик Батыргужинов, при том, что на предварительной встрече его не было, и адвокат просил позволить чиновнику принимать участие онлайн по состоянию здоровья.

Прокурор озвучил суть обвинения по статье "Вымогательство". В документе указывается, обвиняемая была из списка очередников на жилье, как семья, воспитывающая ребенка-инвалида. Знакомство с Сериком Батыргужиновым произошло в соцсетях. Было это в конце апреля 2023 года, а уже 19 мая под конец рабочего дня она оказалась на приеме у чиновника в его кабинете в павлодарском областном акимате.

"В последующем Каримова и Батыргужинов поддерживали связь в период с мая по сентябрь 2023 года. Последний в виде материальной помощи передавал Каримовой денежные средства в размере от 50 до 160 тысяч тенге", - огласил прокурор на слушании в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области.

Государственный обвинитель озвучил, что в сентябре женщина вновь попросила денег, но Батыргужинов отказал. После этого якобы она решила получить больше и стала требовать 10 тысяч долларов. По версии следствия она разработала целый преступный план по вымогательству в особо крупном размере.

24 сентября прошлого года стала угрожать Батыргужинову тем, что через различные социальные сети, в том числе YouTube-канал, Telegram и Facebook, расскажет об интимной жизни на его рабочем месте. При этом в обвинительном акте указывается, что информация неправдивая. Переписку она вела через Whatsapp и явно оказывала психологическое давление. Поддавшись на угрозы, заместитель главы региона, согласился на условия. После чего он через знакомого отправил женщине 4 миллиона 812 тысяч тенге.

"Далее Каримова доводя свои преступные намерения до логического завершения, понимая, что Батыргужинов не сможет отказать ей в передаче денежных средств, действуя единым умыслом, направленным на систематическое требование передачи имущества в особо крупном размере, а именно денежных средств для последующего приобретения квартиры для своей семьи, в период с 6 по 14 ноября 2023 года, находясь по месту своего проживания в Астане, продолжила переписку с Батыргужиновым, в ходе которой незаконно предъявила последнему требования о передаче денежных средств в размере 20 миллионов тенге", - зачитал государственный обвинитель в суде.

Платить внушительную сумму замакима области не стал, вместо этого обратился с заявлением в полицию, после чего началось расследование уголовного дела. В ходе следствия было установлен факт вымогательства. Это подтверждается и заключением экспертиз.

"Согласно заключению эксперта от 16 января 2024 года в исследуемых текстах переписок содержаться смысловые компоненты угрозы, выраженные в косвенной форме в виде распространения сведений, касающиеся личности потерпевшего. Согласно заключению дополнительной судебно-филологической экспертизы от 22 января 20224 года в исследуемых текстах переписок в речи Каримовой содержаться побудительные высказывания, выраженные в открытой форме, направленные на передачу денежных средств за нераспространение крайне негативных сведений о потерпевшем", - заключил прокурор.

Стоит отметить, сейчас женщина вновь проживает в Павлодаре. Сегодня перейти к допросу свидетелей не удалось, так как подсудимая заявила отвод своему защитнику, заявив о недоверии ему. На смену защитника дали больше недели.