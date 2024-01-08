20-летняя шорт-трекистка скончалась из-за осложнений на фоне гриппа

Российская шорт-трекистка Анастасия Середа скончалась на 21-м году жизни из-за осложнений, полученных на фоне заболевания гриппом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24″.

О трагедии стало известно в ночь на воскресенье.

"Еще перед праздниками Анастасия заболела гриппом, потом наступило ухудшение состояния, её положили в больницу. К сожалению, лучше ей не становилось, в какой-то момент впала в кому, а вчера её не стало. Нам сказали, что у нее был грипп", — рассказали в Союзе конькобежцев России.

Мать молодой спортсменки Галина Середа рассказала, что её дочери поставили диагноз грипп А с осложнениями. Около месяца назад спортсменка заболела и перестала выступать. Когда возникли осложнения, её направили в медицинское учреждение, где она впала в кому.

Анастасия Середа родилась в 2003 году. Она была воспитанницей Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку. В 2022 году в составе эстафетной команды девушка завоевала Кубок России.