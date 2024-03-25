  • 25 Марта, 20:14
  • BAIGENEWS

20 дворов подтопило в населённых пунктах Костанайской области

Сегодня, 19:35
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 19:35
Сегодня, 19:35
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Фото: МЧС РК

В Костанайской области талые воды подошли к населённым пунктам Новый, Родина, Северный и Дачный города Аркалык, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Произошло подтопление 20 дворовых территорий, в том числе 12 частных жилых домов. ДЧС совместно с МИО проводят работы по откачке талых вод", — говорится в сообщении.

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