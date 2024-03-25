20 дворов подтопило в населённых пунктах Костанайской области
Сегодня, 19:35
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Сегодня, 19:35Сегодня, 19:35
96Фото: МЧС РК
В Костанайской области талые воды подошли к населённым пунктам Новый, Родина, Северный и Дачный города Аркалык, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Произошло подтопление 20 дворовых территорий, в том числе 12 частных жилых домов. ДЧС совместно с МИО проводят работы по откачке талых вод", — говорится в сообщении.
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