20 человек эвакуировали из горящего дома в Семее
Сегодня, 19:26
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Сегодня, 19:26Сегодня, 19:26
257Фото: baigenews.kz
В Семее эвакуировали из горящего подъезда жилого дома 20 человек, из них 8 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @abainewskz.
По информации ДЧС области Абай, огонь вспыхнул сегодня, 30 августа в подъезде 10-этажного дома по адресу Первомайская 79 города Семей.
"Из-за сильного задымления по лестничному маршу силами ДЧС области Абай было эвакуировано 20 человек, из них 8 детей. Причина пожара и ущерб устанавливаются", — сообщили в ведомстве.
Прибывшие пожарные-спасатели после разведки установили, что во втором подъезде между 6 и 7 этажами на лестничной клетке загорелся складированный мусор.
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