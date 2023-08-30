20 человек эвакуировали из горящего дома в Семее

В Семее эвакуировали из горящего подъезда жилого дома 20 человек, из них 8 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @abainewskz.

По информации ДЧС области Абай, огонь вспыхнул сегодня, 30 августа в подъезде 10-этажного дома по адресу Первомайская 79 города Семей.

"Из-за сильного задымления по лестничному маршу силами ДЧС области Абай было эвакуировано 20 человек, из них 8 детей. Причина пожара и ущерб устанавливаются", — сообщили в ведомстве.

Прибывшие пожарные-спасатели после разведки установили, что во втором подъезде между 6 и 7 этажами на лестничной клетке загорелся складированный мусор.





