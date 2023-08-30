  • 30 Августа, 20:50
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20 человек эвакуировали из горящего дома в Семее

Сегодня, 19:26
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baigenews.kz Сегодня, 19:26
Сегодня, 19:26
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Фото: baigenews.kz

В Семее эвакуировали из горящего подъезда жилого дома 20 человек, из них 8 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @abainewskz.

По информации ДЧС области Абай, огонь вспыхнул сегодня, 30 августа в подъезде 10-этажного дома по адресу Первомайская 79 города Семей.

"Из-за сильного задымления по лестничному маршу силами ДЧС области Абай было эвакуировано 20 человек, из них 8 детей. Причина пожара и ущерб устанавливаются", — сообщили в ведомстве.

Прибывшие пожарные-спасатели после разведки установили, что во втором подъезде между 6 и 7 этажами на лестничной клетке загорелся складированный мусор. 



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