19-летнего курсанта из Казахстана нашли мёртвым в российском военном институте

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Всё случилось 19 февраля в Саратовском военном Краснознаменном институте войск нацгвардии - 19-летний курсант из Казахстана около 18:00 заступил на дежурство с автоматом Калашникова, а в 19:00 тело парня нашли в сушильной комнате с огнестрельным ранением.