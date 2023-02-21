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  • 19-летнего курсанта из Казахстана нашли мёртвым в российском военном институте
vzsar.ru Сегодня, 13:20
191
Сегодня, 13:20
191
Фото: vzsar.ru

19-летнего курсанта из Казахстана нашли мёртвым в российском военном институте

Всё случилось 19 февраля в Саратовском военном Краснознаменном институте войск нацгвардии - 19-летний курсант из Казахстана около 18:00 заступил на дежурство с автоматом Калашникова, а в 19:00 тело парня нашли в сушильной комнате с огнестрельным ранением.

"По этому факту проводятся следственные действия, все обстоятельства произошедшего уточняются", - прокомментировали телеканалу "Саратов 24" в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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#Саратов #курсант #смерть
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:20
191
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