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  • 183,5 миллиарда тенге будет выделено на увеличение сроков выплат по уходу за ребенком - Минтруда
pixabay.com Вчера, 16:38
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Фото: pixabay.com

183,5 миллиарда тенге будет выделено на увеличение сроков выплат по уходу за ребенком - Минтруда

Увеличение сроков выплат по уходу за ребенком с года до получтора будет распространяться как на работающих, так и неработающих родителей. Об этом рассказала министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает BaigeNews.kz

По её словам, правительством и Национальным банком прорабатывается механизм реализации инициативы главы государства о запуске с 2024 года проекта "Нацфонд - детям".

"Увеличение по поручению президента сроков выплат по уходу за ребенком с года до полутора будет распространяться как на работающих, так и неработающих родителей.  На сегодняшний день это порядка 552 тысяч работающих и более 60 тысяч неработающих родителей. При этом работающим родителям выплаты будут производиться из ГФСС в размере 40 процентов  от их заработной платы. Неработающие родители и те, кто имеет стаж работы менее шести месяцев за последние два года до рождения ребенка, могут претендовать на пособия и выплаты только из государственного бюджета", - рассказала министр на брифинге в СЦК. 

На эти цели дополнительно в республиканском бюджете будет предусмотрено 183,5 миллиарда тенге.

Министр добавила, что ряд дополнительных мер, направленных на усиление социальной поддержки семей с детьми, предусмотрен и в Социальном кодексе:

  • введение нового статуса "Награжденные матери" и повышение размера пособия для матерей, родивших и воспитавших семь и более детей (до 7,4 МРП);
  • монетизация гарантированного социального пакета на детей в возрасте от года до шести лет затронет более 190 тысяч семей-получателей АСП. Это даст возможность родителям самостоятельно приобретать продукты исходя из индивидуальных потребностей ребенка. Кроме того, в рамках приоритетов, обозначенных Главой государства, пересмотрена система социального обеспечения лиц с инвалидностью.

Модернизацией системы специальных социальных услуг предусматривается:

  • переход к проактивному оказанию услуг, внедрение заочной формы установления инвалидности;
  • дальнейшее совершенствование Портала социальных услуг, с предоставлением возможности пользователям  самостоятельно выбирать организации социального обслуживания, социальных работников и технические реабилитационные средства;
  • вовлечение членов семей лиц с инвалидностью в качестве индивидуальных помощников. Труд их будет оплачиваться, будут производиться социальные отчисления, а период работы засчитываться в трудовой стаж при назначении пенсий;
  • разукрупнение домов-интернатов путем расширения госзаказа субъектам частного сектора, открывшим малокомплектные организации для оказания специальных социальных услуг, особенно на селе. 

"Для выработки единых подходов к оказанию услуг будут разработаны новые стандарты. Будет пересмотрена политика тарифообразования. Вместо общих тарифов будет внедрен подушевой норматив для организаций, предоставляющих специальные социальные услуги и предельные цены – для организаций, поставляющих компенсаторные технические средства. Все эти меры должны улучшить качество и обеспечить доступность социальных услуг для нуждающихся в них граждан. В бюджете страны на эти цели будет предусмотрено порядка 37 миллиардов тенге", - резюмировала она. 

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#выплаты #министерство труда и социальной защиты #дети
Артём Волков Журналист
Вчера, 16:38
356
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