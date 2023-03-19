180 миллионов тенге потратят на фестиваль воздушных шаров в Алматинской области

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Туристский информационный центр Алматинской области объявил тендер на фестиваль воздушных шаров "Небо тысячи красок", передаёт BaigeNews.kz.

Как следует из объявления, опубликованного на сайте госзакупок, из бюджета на организацию и проведение двухдневного фестиваля в июле планируют потратить 183 миллиона 928 тысяч 571 тенге.

Согласно требованиям заказчика, исполнители должны организовать в городе Конаеве масштабную концертную и развлекательную программы для почти 30 тысяч человек.

Кроме этого поставщик должен:

обеспечить техническое оснащение фестиваля и работу всех сопутствующих вспомогательных служб;

организовать работу интерактивных площадок;

организовать питание для работников, творческих коллективов и волонтёров;

нанять службу безопасности и следить за "санитарной зоной";

разработать концепцию и сценарий фестиваля, а также яркую концертную программу;

самостоятельно получить разрешение на организацию и проведение фестиваля в Минобороны, КНБ, Службе госохраны, "КазАэроНавигации";

соорудить сцену для выступлений высотой не менее 2,5 метра и шириной не менее 5 на 5 метров;

привлечь международные лётные группы в составе не менее 25 дирижаблей;

о беспечить перелёт и размещение минимум 50 пилотов;

обеспечить перевозку воздушных транспортных средств автомобильным транспортом;

организовать работу интерактивных площадок: не менее одного бумажного шоу, одного мыльного мини-шоу, не менее трёх подвижных игр, не менее трёх художественных мастерских, работу художников аквагрима: время их работы должно составлять не менее шести часов;

предоставить не менее шести интерактивных развлекательных аттракционов;

организовать работу художников по боди-арту.

Всё это будет сопровождаться большой PR-компанией и рекламой в Сети. А после проведения организаторы фестиваля должны будут предоставить финансовый отчёт, на что и сколько они потратили деньги.

Приём заявок от претендентов на проведение фестиваля воздушных шаров на сайте госзакупок начнётся 29 марта и завершится 13 апреля. Дата сдачи заказа — июнь 2023 года, то есть чуть больше чем через два месяца.