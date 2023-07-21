18-летнюю жительницу Кокшетау обнаружили повешенной на территории школы

Фото: golos-naroda.kz

В Кокшетау найдено тело 18-летней девушки в подвешенном состоянии, передает Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

20 июня в 09:50 на спецлинию 102 поступило телефонное сообщение о том, что на территории средней школы №16 по улице Ауельбекова, 177 обнаружено тело девушки в повешанном состоянии.

На место был осуществлён выезд следственно-оперативной группы УП Кокшетау. Установлена личность девушки, это жительница Кокшетау, 18.09.2004 года рождения. По данному факту начато досудебное производство по статье 105 части 1 УК РК (Доведение до самоубийства).

Назначена экспертиза, проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего.