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18-летний казахстанец найден мёртвым на пляже в Таиланде

Сегодня, 12:34
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thephuketnews.com Сегодня, 12:34
Сегодня, 12:34
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Фото: thephuketnews.com

Молодой парень был объявлен в розыск 1 сентября в Таиланде, после того как ушёл купаться с друзьями и не вернулся. Утром 3 сентября стало известно о том, что на пляже Пхукета найдено тело, и возможно, это пропавший 18-летний гражданин Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает The PhuketNews, информацию подтвердили в управление туристической полиции Пхукета. Тело парня прибило волнами к берегу, примерно в километре от места исчезновения, рядом с полицейским участком. Обнаружил погибшего спасатель пляжа сегодня в 7:50 утра.

По данным полиции Саху, на теле не было видимых следов, указывающих на борьбу или какую-либо насильственную смерть.

Туристическая полиция Пхукета сначала сообщила о парне, как о "пропавшем русском", потом уточнила, что это 18-летний гражданин Казахстана.

В МИД РК, подтвердили информацию о погибшем казахстанце. Известно, что родители парня прибыли в Пхукет и завтра будут участвовать в процедуре опознания тела.

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