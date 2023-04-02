18-летнего талдыкорганца задержали с расфасованной по дозам "синтетикой"

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18-летнего жителя Талдыкоргана подозревают в хранении "синтетики", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Telegram-канал МВД РК.

Парня задержали во время спецмероприятия в одном из микрорайонов Талдыкоргана. При личном досмотре у молодого человека обнаружили 45 свертков α-PVP-пирролидиновалерофенона, относящегося к виду синтетических наркотиков.

"Общий вес изъятого составил 21,19 грамма, что считается особо крупным размером. В целом с начало года из незаконного оборота удалось изъять около 2,5 кг синтетических наркотиков", — сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП области Жетысу Мурат Жумабаев.

В ведомстве пояснили, что дело расследуют по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере).