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  • 18 человек задержали за нападения на журналистов и блогеров в Казахстане
pixabay.com Сегодня, 21:57
202
Сегодня, 21:57
202
Фото: pixabay.com

18 человек задержали за нападения на журналистов и блогеров в Казахстане

Менее чем за пять месяцев, с сентября 2022 года по 20 февраля 2023-го, в Алматы и Астане совершены нападения на семерых работников СМИ. 18 человек задержаны за противоправные действия в отношении журналистов и блогеров, сообщили в МВД РК, передаёт BaigeNews.kz.

"В отношении потерпевших совершены факты умышленного повреждения недвижимого имущества, поджога автомобилей, угрозы путём доставления различных предметов к ним, заведомо ложные сообщения об акте терроризма по адресам потерпевших и распространение персональных данных в сети Интернет", - уточнили в МВД.

Для раскрытия преступлений создали Межведомственную следственно-оперативную группу.

Возбуждены и расследуются 20 уголовных дел по статьям 115 УК РК - “Угроза”, 147 - “Распространение сведений о частной жизни", 158 - “Воспрепятствование журналистской деятельности”, 202 - “Умышленное уничтожение чужого имущества”, 293 - “Хулиганство”.

"Все указанные факты раскрыты, задержано 18 лиц, причастных к совершению преступлений. Проводятся необходимые следственно-оперативные действия по закреплению доказательственной базы", - уточнили в ведомстве.

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#нападение #журналист #МВД #расследование
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:57
202
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