18 человек эвакуировали спасатели из снежного заноса в Алматинской области

18 человек вызволили спасатели ДЧС Алматинской области из снежного заноса в Кегенском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

17 февраля 2024 года в 01 часов 40 минут в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что рядом с зоной отдыха "Карасай-Жайлау" в снежном заносе осталось 5 легковых автомашин, в которых находятся 18 человек и просят провести эвакуацию.

На место выехали сотрудники ДЧС Алматинской области. Расстояние до места вызова составляет 40 км. По прибытию на место вызова было установлено, что 18 взрослых направлялись в зону отдыха по заранее приобретенной путевке и застряли в снежном заносе. Силами спасателей и сотрудников МИО была прочищена дорога и из снежного заноса было вызволено 5 автомашин с людьми, которые далее направились в сторону Алматы. В медицинской помощи они не нуждались.

ДЧС Алматинской области убедительно просит жителей соблюдать правила безопасности в зимний период. В случае получения коротких SMS-сообщений о штормовых предупреждениях старайтесь не выходить из дома, не выходите на дальнюю дорогу без подготовки. Используйте зимнее дизельное топливо для вашего автомобиля. Это может спасти вам жизнь!