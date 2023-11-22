17 казахстанцев решили не покидать сектор Газа – МИД

17 граждан Казахстана решили не покидать сектор Газа. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел РК Кайрат Омаров, передаёт BaigeNews.kz.

"17 граждан Казахстана, остальные люди – члены семьи. Когда мы говорим о наших гражданах, также имеем ввиду членов семей. Это только сектор Газа. Из тех 99 человек, которые приехали, часть – граждане нашей страны, остальные члены их семей. При переходе границы и израильская сторона, и египетская сторона внимательно рассматривают те списки, которые мы предоставляем на момент того, что они должны убедиться, что они не террористы, не те люди, которых они не хотели бы видеть покидающими", - сказал Кайрат Омаров в кулуарах мажилиса.

По его словам, учёт граждан, которые находятся в Израиле, проводится на добровольной основе.

"Это проблема. Потому что случаются непредвиденные обстоятельства. Мы исходим из тех списков, которые есть у нас в консульском пункте. На сегодняшний день те люди, которые хотели бы выехать, уже выехали. Вы знаете, первый эвакуационный рейс пошёл. Оставшиеся граждане не изъявляют желание покидать Израиль по разным причинам. Угрозы для их жизни не существует. Если появится желание, ряд иностранных авиакомпаний летают", - сказал Кайрат Омаров.

По его словам, эвакуация сотрудников посольства Казахстана в Израиле не предусматривается.