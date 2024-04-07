161 эвакуационный пункт дополнительно подготовили в ЗКО

Для пострадавших от паводков в Западно-Казахстанской области дополнительно подготовили 161 эвакуационный пункт, передает BaigeNews.kz.

"На сегодняшний день дополнительно мы подготовили 161 пункт временного размещения вместимостью более 8 600 человек", – сообщил и.о. начальника ДЧС ЗКО Руслан Касыбаев на брифинге в СЦК.

По его данным, в регионе подтоплен 581 жилой дом и их придворовые территории. Отдельно подтоплены 245 придворовых территорий, 427 дачных домов, произошли переливы на 70 участках автодорог, 60 размывов дорожного полотна. Без транспортного сообщения остаются 10 населенных пунктов. Эвакуировано 6896 человек, из них 3580 детей. В пунктах временного размещения остаются 1333 человека, из них 536 детей.

В связи с подъёмом уровня воды в реках Илек и Жайык сохраняется угроза подтопления сел Успеновка, Карачаганак, Димитрово, Жанаталап. На контроле находится Уральск в связи с подъёмом уровня рек Жайык, Чаган и Деркул.

По словам Касыбаева, между ДЧС ЗКО и МЧС пяти приграничных регионов России каждые два часа производится обмен оперативной информацией и по состоянию трансграничных рек.