160 миллионов бюджетных тенге хотели необоснованно израсходовать в Талдыкоргане

В области Жетысу прокуроры предотвратили необоснованное расходование 160 млн тенге бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

"Установлено, что акимат Талдыкоргана в проектно-сметную документацию по благоустройству дворов включил расходы по подведению инжинерных сетей (теплотрасса, канализация), которые уже были выполнены частными застройщиками при строительстве других объектов. По акту надзора приняты меры по корректировке проектных документов с исключением указанных работ и суммы", — говорится в сообщении.