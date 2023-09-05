16 новых случаев кори зафиксировали в Карагандинской области

100 человек заразились корью в Карагандинской области с июля по сентябрь 2023 года

В Карагандинской области за первые дни сентября зафиксировали 16 новых случаев кори, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на eKaraganda.kz.

Как отметили в областном департаменте санэпидконтроля, заболеваемость корью регистрируется в регионе с февраля 2023 года. Инфекция, по мнению врачей, заносится извне.

"Эпидситуация осложняется с июля – в этом месяце зафиксировано 35 новых случаев, в августе – уже 53, а с 1 по 5 сентября – 16 новых случаев. В итоге на 5 сентября в области c подозрением на корь было зарегистрировано 134 случая, лабораторно подтвердились – 100, причем среди заболевших превалируют дети в возрасте до 14 лет – их доля составляет 79,2%", - сообщила заместитель главы ведомства Гульжан Байгутанова.

По ее словам, среди подтвержденных случаев в 88% заболели не привитые дети, по причине отказа от вакцинации – 37%, дети с медицинскими противопоказаниями к вакцинации – 6%.

Первые случаи инфекции были зарегистрированы по причине завоза из стран ближнего и дальнего зарубежья.

"А сейчас отмечается регистрация заболеваемости по контакту в семье и родственным связям – доля таких заболевших составляет 36%", - уточняет Байгутанова.

В очагах инфекции, организованы противоэпидемические мероприятия. Они нужны, чтобы выявить и вакцинировать детей, не привитых против кори, а также для иммунизации контактных лиц до 30 лет по эпидемиологическим показаниям в очагах.