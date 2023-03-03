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Сегодня, 15:54
573
573Фото: instagram.com/@alan_kurmangaliyev_07
16-летний Алан Курмангалиев стал чемпионом турнира по настольному теннису в Португалии
Самый молодой мастер спорта Казахстана 16-летний теннисист Алан Курмангалиев одержал победу на турнире WTT Youth Contender в Португалии, передаёт BaigeNews.kz.
В возрастной категории до 17 лет карагандинец победил Франсеска Карреру (Испания), Хуана Рамиреса (Колумбия), Ноя Вителя (Франция), Энрике Риоса (Пуэрто-Рико), Мартина Сипа (Чехия), Даниэля Берзосу (Испания) и Драгоша Бужору (Румыния).
Спортсмена тренируют Эльмира Алиева и Тохтамыс Хасенов.
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