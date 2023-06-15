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1500 солдат будут бесплатно учиться в вузах Казахстана
Полторы тысячи солдат срочной службы получили сертификаты на бесплатное обучение в казахстанских вузах. Об этом сообщила советник министра обороны Айгуль Тулембаева на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.
По её словам, в конкурсе приняли участие граждане, уволенные в запас весной этого года. Первый отбор проводился на основе рейтинга военнослужащих, где учитывались данные об успехах, достижениях и недочётах претендентов.
"Согласно действующему регламенту, командиры взводов ведут журналы боевой подготовки, где учитываются результаты выполнения нормативов, дисциплинарные поступки. На их основе ежемесячно выводится рейтинг текущих оценок военнослужащего по всем предметам обучения. Все данные фиксируются на электронной платформе", - пояснила советник министра.
Исходя из рейтинга солдат, на брифинге в прямом эфире было проведено распределение военнослужащих. В конкурсном отборе участвовали 12 548 солдат срочной службы.
Сертификаты на бесплатное обучение в вузах автоматически создали для каждого солдата, они содержат QR-код, исключающий возможность подделки. Солдаты могут получить их на платформе "Срочники 2.0" министерства обороны.
Также на брифинге сообщили, что следующий отбор для увольняющихся в запас состоится осенью 2023 года. Тем солдатам, которые отбор не прошли, предоставят возможность поступить в высшие учебные заведения на платной основе без учёта результатов Единого национального тестирования в течение двух лет после окончания службы.
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