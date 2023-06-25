150 гектаров камыша тушат в Алматинской области

Фото: МЧС РК

На территории Иле-Балхашского резервата в Алматинской области разгорелся пожар. Его площадь составляет около 150 гектаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Как уточняют в ведомстве, общая площадь пожара составляла около 6200 гектаров, 6050 из них уже потушено.

С огнём приходится бороться на островках и в труднодоступной болотистой местности, где отсутствуют подъездные пути.

"Снимки космомониторинга, распространяемые в социальных сетях, на сегодняшний день являются неактуальными. Силами ДЧС и РГУ "ГПР "Иле-Балхаш" в пешем порядке с использованием ручных шанцевых инструментов и мотопомп производится тушение в 6-ом квартале в северо-западной стороне на предварительной площади 150 гектаров. Так же на участках Баканаского лесного хозяйства во избежание перехода огня силами лесхоза проводится опашка. Угрозы населенным пунктам нет", — сообщили в МЧС.

Согласно данным метеосводки, в регионе ясно, без осадков, температура воздуха +24 градуса, ветер северный 2 метра в секунду.