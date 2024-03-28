Спасатели сняли 150 человек с крыш затопленных домов в Костанайской области
Сегодня, 08:18
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Сегодня, 08:18Сегодня, 08:18
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Ночью в Казахстане с помощью вертолётов МЧС спасли с крыш затопленных домов и из непроходимых участков 150 человек, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Среди спасённых - 63 ребёнка.
"Этой ночью под координацией Республиканского оперативного штаба МЧС РК была проведена спасательная операция по эвакуации жителей села Екидын, Аккысы, Кызылжулдыз, Жанакала и 9 зимовок Костанайской области. Мероприятие прошло с привлечением воздушных судов Министерства обороны. Спасено более 150 местных граждан, и них 63 несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Люди на вертолётах были доставлены в эвакуационные пункты города Аркалык.
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