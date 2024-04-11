15 водохранилищ реконструируют, 20 построят в Казахстане

А 15 действующих водохранилищ в Казахстане реконструируют. Это позволит снизить угрозу затопления 64 населённых пунктов, в которых проживают 70 тысяч человек, а также улучшить подачу воды на 74 тысячах гектаров поливных земель, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщила на брифинге официальный представитель министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева, для защиты от подтоплений и для сбора паводковых вод ведомство приступило к строительству 20 водохранилищ. Новые объекты появятся в 11 областях.

Возведение пяти водохранилищ планируют начать в этом году. Новые объекты увеличат площади поливных земель на 250 тысяч гектаров и снизят угрозу затопления 70 населённых пунктов, в которых живут 137 тысяч человек.