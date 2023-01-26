open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

instagram.com/dinatansari Сегодня, 16:10
28
Сегодня, 16:10
28
Фото: instagram.com/dinatansari

15-летнюю школьницу украли замуж в Туркестанской области

15-летнюю девушку выдали замуж в Туркестанской области. Узнав об этом отец школьницы подал заявление в полицию, передаёт BaigeNews.kz.

Историю опубликовала в своих соцсетях общественница Дина Тансари.

По словам отца девушки, проживающего отдельно, дочь похитили в конце 2022 года.

"Мою дочь похитили и увезли в Жетысайский район, где провели обряд "Беташар" и принудительно выдали замуж за неизвестного мне гражданина. Своего согласия на заключение брака я не давал, о произошедшем узнал только 30 декабря из социальных сетей и, позвонив матери моей дочери", - рассказал мужчина.

Он платит алименты на содержание ребёнка и поэтому считает, что поставить его в известность о происходящем должны были.

"Похищение человека является уголовным правонарушением. Кроме того, половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, также является уголовным правонарушением. Кража невесты по национальным традициям не является обстоятельством, исключающим уголовную ответственность, поскольку я своего согласия не давал", - сообщил отец школьницы.

Мужчина просит полицейских выявить лицо, похитившее дочь, и привлечь его к установленной ответственности.

В ДП Туркестанской области сообщили, что по заявлению жителя Шымкента начато досудебное расследование по статье 122 УК РК - "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

"Установлено, что девушка вышла замуж за знакомого. Её мать не дала согласия и забрала девушку обратно в Шымкент. По делу назначены экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия. Дело находится на контроле ДП Туркестанской области", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Шымкент #похищение
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:10
28
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх