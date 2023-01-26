15-летнюю школьницу украли замуж в Туркестанской области

Фото: instagram.com/dinatansari

15-летнюю девушку выдали замуж в Туркестанской области. Узнав об этом отец школьницы подал заявление в полицию, передаёт BaigeNews.kz.

Историю опубликовала в своих соцсетях общественница Дина Тансари.

По словам отца девушки, проживающего отдельно, дочь похитили в конце 2022 года.

"Мою дочь похитили и увезли в Жетысайский район, где провели обряд "Беташар" и принудительно выдали замуж за неизвестного мне гражданина. Своего согласия на заключение брака я не давал, о произошедшем узнал только 30 декабря из социальных сетей и, позвонив матери моей дочери", - рассказал мужчина.

Он платит алименты на содержание ребёнка и поэтому считает, что поставить его в известность о происходящем должны были.

"Похищение человека является уголовным правонарушением. Кроме того, половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, также является уголовным правонарушением. Кража невесты по национальным традициям не является обстоятельством, исключающим уголовную ответственность, поскольку я своего согласия не давал", - сообщил отец школьницы.

Мужчина просит полицейских выявить лицо, похитившее дочь, и привлечь его к установленной ответственности.

В ДП Туркестанской области сообщили, что по заявлению жителя Шымкента начато досудебное расследование по статье 122 УК РК - "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".