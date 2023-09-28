  • 28 Сентября, 12:37
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15 человек эвакуировали из горящего дома в Петропавловске

Сегодня, 09:22
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МЧС РК Сегодня, 09:22
Сегодня, 09:22
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Фото: МЧС РК

Пожарники Петропавловска эвакуировали 15 жильцов жилого дома, в одной из квартир которого произошло замыкание электропроводки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

По информации МЧС, произошёл пожар в квартире последнего этажа 6-этажного жилого дома на улице Жукова, 3.

Огнеборцы организованно вывели на улицу по лестничному маршу 12 жильцов, в том числе 3 детей.

"Все комнаты в квартире были заполнены дымом – горели личные вещи в спальне. Мы знали, что в одной из комнат находится ребёнок, он показал, где находится по видеозвонку диспетчеру службы 101 Жанерке Жиентаевой.  Там его и нашли, он сидел на подоконнике и дышал через открытое окно. Вынес на руках из подъезда, передал сотрудникам скорой. По пути успокаивал, как мог. Вспоминал о своих детях – их у меня трое", - рассказал командир отделения специализированной пожарной части № 2 службы пожаротушения ДЧС Северо-Казахстанской области старший сержант гражданской защиты Балхат Токин.

Пожар, который предположительно произошёл по причине короткого замыкания электропроводки, был ликвидирован в 14:34. Его площадь составила 5 кв.м. В ликвидации было задействовано 23 человек личного состава и 7   единиц техники.  Окончательная причина и ущерб устанавливаются.

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