148 млн тенге украли при строительстве парка в Жамбылской области

Строительство парка, начатое четыре года назад, так и не завершили в городе Каратау Жамбылской области. 148 миллионов тенге, выделенных на благоустройство, украли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

На площади более гектара при въезде в моногород планировали построить фонтан, установить скамейки и флагшток. Но сейчас парк заброшен, треснул фундамент входной арки, пришли в негодность и водопроводные трубы.

По словам местных властей, строительство парка не завершили из-за хищения бюджетных средств в размере 148 миллионов тенге.

Стройку остановили и возбудили уголовное дело, виновных наказали.

Только недавно местные власти получили разрешение на продолжение работ. Финансирование поступит в следующем году.