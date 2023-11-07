148 млн тенге украли при строительстве парка в Жамбылской области
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Строительство парка, начатое четыре года назад, так и не завершили в городе Каратау Жамбылской области. 148 миллионов тенге, выделенных на благоустройство, украли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
На площади более гектара при въезде в моногород планировали построить фонтан, установить скамейки и флагшток. Но сейчас парк заброшен, треснул фундамент входной арки, пришли в негодность и водопроводные трубы.
По словам местных властей, строительство парка не завершили из-за хищения бюджетных средств в размере 148 миллионов тенге.
Стройку остановили и возбудили уголовное дело, виновных наказали.
Только недавно местные власти получили разрешение на продолжение работ. Финансирование поступит в следующем году.
"К нам поступает немало просьб от жителей по реконструкции этого парка. Нам разрешили продолжить строительные работы. Теперь мы разработаем проектно-сметную документацию и подадим заявку в районный отдел бюджетного планирования. Работы возобновим после выделения средств", - сообщил замакима Каратау Улан Сарсенбек.
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