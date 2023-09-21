  • 21 Сентября, 05:44
  • BAIGENEWS

14-летний подросток упал с высоты в ЖК "Триумф Астаны"

Сегодня, 01:15
АВТОР
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pexels.com / иллюстративное Сегодня, 01:15
Сегодня, 01:15
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Фото: pexels.com / иллюстративное

В департаменте полиции столицы подтвердили информацию о падении подростка с высоты в ЖК "Триумф Астаны", передаёт BaigeNews.kz.

"20 сентября на канал 102 поступило сообщение о том, что с высоты многоэтажного дома выпал мужчина. По данному факту установлен 14-летний несовершеннолетний. Причины устанавливаются, проводится следствие", — говорится в сообщении ДП Астаны.

Информация о произошедшем появилась в социальных сетях. Сообщается, что подросток подвергался буллингу в школе.

В то же время пользователи Сети пишут, что видели автомобили скорой помощи рядом с ЖК "Триумф Астаны".

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