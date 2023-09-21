14-летний подросток упал с высоты в ЖК "Триумф Астаны"

В департаменте полиции столицы подтвердили информацию о падении подростка с высоты в ЖК "Триумф Астаны", передаёт BaigeNews.kz.

"20 сентября на канал 102 поступило сообщение о том, что с высоты многоэтажного дома выпал мужчина. По данному факту установлен 14-летний несовершеннолетний. Причины устанавливаются, проводится следствие", — говорится в сообщении ДП Астаны.

Информация о произошедшем появилась в социальных сетях. Сообщается, что подросток подвергался буллингу в школе.

В то же время пользователи Сети пишут, что видели автомобили скорой помощи рядом с ЖК "Триумф Астаны".