14 лет с двойным гражданством: суд выдворил мужчину из Казахстана

Мужчину, который 14 лет назад стал гражданином Турции, но не заявил об утрате гражданства РК, выдворили за пределы Казахстана. Об этом рассказали в пресс-службе Меркенского районного суда Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz.

Факт наличия двойного гражданства у мужчины выяснили сотрудники пограничной службой, когда он пересекал госграницу Казахстана, направляясь в Кыргызстан.

Выяснилось, что в 2010 году мужчина получил гражданство Турции, но не сообщил об этом в сроки, предусмотренные законодательством. Было заведено административное дело.

В суде гражданин И. свою вину признал и рассказал, что не знал о необходимости поставить на утрату гражданство Казахстана. Он попросил не назначать ему штраф, так как не имеет возможности его оплатить.

"Согласно части 2 статьи 496 Кодекса "Об административных правонарушениях РК", несообщение в установленные законодательством РК сроки факта приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 200 МРП, либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан. Постановлением суда гражданин Турецкой Республики был признан виновными по ч.2 ст.496 КоАП и выдворен за пределы Республики Казахстан", — отмечается в сообщении на сайте суда Жамбылской области.

В ВКО женщина с двойным гражданством почти 20 лет получала пенсию в Казахстане. В 2002 году она приобрела российское гражданство, а через два года, выйдя на пенсию, получала выплаты двух государств.

По информации миграционной службы, в случае приобретения гражданства другой страны необходимо в течение 30 календарных дней сообщить об этом в органы внутренних дел или загранучреждения Казахстана.