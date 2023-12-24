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14 градусов в помещении: из-за холода в детсаду Актобе заболели дети

Сегодня, 18:12
АВТОР
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diapazon.kz Сегодня, 18:12
Сегодня, 18:12
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Фото: diapazon.kz

Родители воспитанников детского сада "Нурсат" в Актобе пожаловались на холод в помещении садика и  вызвали специалиста с тепловизором. Прибор показал температуру 14 градусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

"В детском саду "Нурсат" ужасно холодно, дети постоянно болеют, заработали цистит и начали мочиться во сне. Мы вызвали мастера с тепловизором, чтобы определить, откуда идёт холод, но он там везде! Администрация садика говорит, что ничего не могут с этим поделать, угрожали нам судом за то что мы снимали на камеру весь процесс определения холода. Некоторые родители уже начали менять садик, а воспитатели говорят, что нужно перетерпеть зиму", —  рассказывают родители.

В отделе образования прокомментировали, что система отопления садика "Нурсат" в хорошем состоянии. 

"На момент съёмки температура воздуха на улице -14,9°С, с ветром. В связи с резким похолоданием уровень температуры в двух группах упал до 15°С, на сегодня уровень температуры в группах соответствует санитарным правилам от 18°С. Как видно из показаний пирометра, уровень тепла батарей очень высокий, чтобы при соприкосновении не случился ожог, батареи ограждены деревянной сеткой", – рассказали в отделе образования.

Также на жалобу родителей отреагировали в "Aqtobe su-energy group". Они направили своих специалистов в садик.

"Обследованием было установлено, что система отопления работает, температура горячей воды соответствует требованиям. Отопительные приборы прогреваются равномерно, то есть тепло подаётся в полном объёме. В спортзале и на окнах имеются щели, что негативно сказывается на возможности получать тепло в полном объёме", – рассказали в "Aqtobe su-energy group".

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