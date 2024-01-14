14 человек спасены из горящей многоэтажки в Караганде
Сегодня, 11:18
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Сегодня, 11:18Сегодня, 11:18
58Фото: скриншот с видео
Пожар произошёл в подъезде десятиэтажки в Караганде. Загорелись провода в щитовой, а также коляска и велосипед, огнеборцам пришлось эвакуировать 14 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, пожар произошёл 13 января. Огонь был ликвидирован меньше чем за час. Жертв и пострадавших нет.
"Силами ДЧС по лестничному маршу при помощи спасательных колпаков были спасены 14 человек, восемь из которых — дети", — сообщили спасатели.
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