14 человек спасены из горящей многоэтажки в Караганде

Пожар произошёл в подъезде десятиэтажки в Караганде. Загорелись провода в щитовой, а также коляска и велосипед, огнеборцам пришлось эвакуировать 14 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, пожар произошёл 13 января. Огонь был ликвидирован меньше чем за час. Жертв и пострадавших нет.