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  • 138 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки
pixabay.com Вчера, 08:15
575
Вчера, 08:15
575
Фото: pixabay.com

138 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки

За сутки в Казахстане COVID-19 выявили у 138 человек, ещё один человек скончался, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава. 

На 12 января лечение от КВИ продолжают получать 2 343 человек (–2 198+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находятся 231 пациент, проходят лечение дома  2 112 пациентов.

В тяжёлом состоянии из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся восемь пациентов, ещё пять пациентов в состоянии крайней степени тяжести и три человека на аппарате ИВЛ. 

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#статистика #Минздрав #коронавирус
BaigeNews.kz
Вчера, 08:15
575
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