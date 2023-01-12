138 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки

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За сутки в Казахстане COVID-19 выявили у 138 человек, ещё один человек скончался, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

На 12 января лечение от КВИ продолжают получать 2 343 человек (–2 198+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находятся 231 пациент, проходят лечение дома 2 112 пациентов.

В тяжёлом состоянии из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся восемь пациентов, ещё пять пациентов в состоянии крайней степени тяжести и три человека на аппарате ИВЛ.