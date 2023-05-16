13 военных подозревают в хищении дизтоплива в Актау

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Дело о хищении ГСМ и растрате в особо крупном размере рассматривают в военном суде актюбинского гарнизона. 13 военнослужащих обвиняют в том, что они перепродавали топливо, предназначенное для военной техники. Ущерб оценивают в десятки миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

По данным следствия, события происходили в воинской части 25744 в 2019 году.

В часть для проведения занятий должны были поставить 150 тонн летнего дизельного топлива на сумму 38 211 600 тенге. Как сказано в материала дела, тогда командир части, начальник службы ГСМ, начальник склада договорились завысить в документах количество израсходованного дизтоплива. В курсе схемы были ещё трое военнослужащих и начальник службы тылового обеспечения.

Провернуть дело, как уверены следователи, помог кладовщик поставщика ("КазМунайГазАэро"). Он якобы не привозил излишки топлива в часть, а передавал военным деньги за него.

По материалам дела, ущерб для государства от таких действий составил 14 596 097 тенге.

Махинацию повторили и с зимним топливом, ущерб составил 11 831 551 тенге. А после с горючим для дезинфекционно-душевого автомобиля, в который якобы залили 11 760 литров дизтоплива на 2 539 143 тенге.

По документам для кипячения воды было затрачено 15 795 литров дизтоплива. Обвинение утверждает, что на самом деле оно было похищено и продано. Сумма ущерба - более пяти миллионов тенге.

В деле есть ещё несколько эпизодов - списание топлива для учений, продажа моторного масла, приобретённого для военной техники.

По данным следователей, общий ущерб от действий военнослужащих превысил 55 миллионов тенге.