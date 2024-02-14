13 спортсменов из Монголии эвакуировали в области Абай

В области Абай спасатели пришли на помощь 13 гражданам Монголии, передаёт BaigeNews.kz.

В 17:10 поступило сообщение о том, что на выезде из села Калбатау остановилась Газель со спортсменами. Была необходима помощь в сопровождении автомобиля и 13 человек, из них 11 детей, в пункт обогрева.

Иностранцы направлялись в Усть-Каменогорск.

Начальником ОЧС Жарминского района Кайратом Тлеугазиным и главным специалистом Дидаром Зейнолдиным спортсмены сопровождены до населённого пункта Жана-Озен и размещены в пункте обогрева.