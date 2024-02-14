  • 14 Февраля, 20:22
  • BAIGENEWS

13 спортсменов из Монголии эвакуировали в области Абай

Сегодня, 19:24
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 19:24
Сегодня, 19:24
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Фото: МЧС РК

В области Абай спасатели пришли на помощь 13 гражданам Монголии, передаёт BaigeNews.kz

В 17:10 поступило сообщение о том, что на выезде из села Калбатау остановилась Газель со спортсменами. Была необходима помощь в сопровождении автомобиля и 13 человек, из них 11 детей, в пункт обогрева. 

Иностранцы направлялись в Усть-Каменогорск.

Начальником ОЧС Жарминского района Кайратом Тлеугазиным и главным специалистом Дидаром Зейнолдиным спортсмены сопровождены до населённого пункта Жана-Озен и размещены в пункте обогрева.

 

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