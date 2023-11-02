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13-летнего подростка сбил лишённый прав пьяный водитель в Уральске

Вчера, 16:57
АВТОР
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polisia.kz Вчера, 16:57
Вчера, 16:57
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Фото: polisia.kz

Пожизненно лишенный водительских прав мужчина проехал на красный свет и сбил подростка в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские остановили автомобиль Hyundai Accent, водитель которого вызвал у них подозрения. Тут же они выяснили, что 29-летний житель Уральска управляет автомобилем, не имея документов.

Судебно-медицинская экспертиза заключила, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести.

Позже стражам порядка стало известно, что перед тем, как водитель попался им, он проехал на красный свет светофора и сбил 13-летнего подростка.

По данному факту начато досудебное расследование в соответствии с частью 1 статьи 345 Уголовного кодекса РК “Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами”.

Отмечается, что 24 сентября 2021 года этот горе-водитель был пожизненно лишён водительских прав.

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