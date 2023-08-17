13 эвакуированных из шахты "Казахстанская" обратились к медикам

13 эвакуированных с шахты "Казахстанская" в Темиртау, где произошёл пожар, понадобилась медпомощь, передаёт BaigeNews.kz.

Предварительно известно, что на месте происшествия к медикам обратились 13 человек с жалобами на головную боль, кашель. Об этом информирует пресс-служба акимата Карагандинской области.

Сейчас четверо госпитализированы: двое в центральную больницу Шахтинска, двое – в областной медицинский центр.

В настоящее время на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" вывели на поверхность 224 горняка.

В момент происшествия под землёй находилось 227 человек.