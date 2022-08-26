13 дней в седле: в Казахстане пройдет первый республиканский конный марафон

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17 сентября в Казахстане стартует первый республиканский конный марафон "Ұлы Дала Жорығы", передаёт BaigeNews.kz. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр культуры и спорта Даурен Абаев.

По данным главы ведомства, конный марафон охватит территорию шести регионов страны, включая Нур-Султан, Акмолинскую, Карагандинскую, Улытаускую, Кызылординскую и Туркестанскую области.

"Не имеющий аналогов в мировой практике марафон станет прочным фундаментом для закрепления бренда Казахстана как центра всаднической культуры, наследника кочевых народов, живших на просторах Великой степи. Кроме того, марафон придаст новый импульс развитию отечественного туризма и национального спорта", – сообщают организаторы конной кампании.

Цель проекта - создание узнаваемого бренда, ассоциирующегося с Казахстаном и продвигающего национальную культуру на международной арене, а также вовлечение населения, в особенности молодёжи, в изучение национальной культуры и истории, привитие ценностей спортивного духа, стойкости и единения.

Марафон пройдет при поддержке Министерства культуры и спорта РК. Организаторами марафона байге выступили общественный фонд "The Great Steppe Tour" и общественный фонд "Altyn Qyran Foundation".

Марафон стартует 17 сентября на столичном ипподроме "Қазанат". В торжественной церемонии открытия гонки примут участие 100 всадников.

"Надеюсь, в будущем этот конный марафон станет нашим традиционным "Париж Дакар" или "Тур де Франс", – написал Даурен Абаев.

В период с 18 по 20 сентября марафонцы преодолеют дистанцию более 1200 километров из столицы до Туркестана. Марафон разделён на 12 участков длиной 100 километров каждый. В байге примут участие по одной команде из каждого региона страны.

Уникальный марафон позволит участникам и зрителям проникнуться духом Великой степи, посетить сакральные места тюрков – исторические места древних культур, такие как мавзолеи Жошы хана, Алаша хана, первую столицу Казахского ханства – город Созак и колыбель тюркской духовности, "город двух миров" Туркестан и мавзолей Азрет-Султан.

Команду, которая раньше остальных доберётся до Туркестана, наградят титулом "Ұлы Дала Сарбазы" и призовыми в размере 30 000 000 тенге. Обладатели второго и третьего мест получат по 20 000 000 тенге и 15 000 000 тенге соответственно.

Уточняется, что в период проведения марафона все участники будут обеспечены оборудованными местами отдыха, питанием и необходимой медицинской помощью.