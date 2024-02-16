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13 детсадов открыли в Казахстане с начала 2024 года

Сегодня, 14:50
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 14:50
Сегодня, 14:50
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Фото: gov.kz

По данным Департамента дошкольного образования Минпросвещения РК, с начала 2024 года в регионах страны открыли 13 новых дошкольных организаций на 1500 мест, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

По информации ведомства, за счет открытия новых и расширения сети детских садов до конца 2024 года планируется  обеспечить местами 77 тысяч детей.

 "За последние пять лет очередность на получение направления в детский сад снизилась вдвое. На сегодня охват детей 2-6 лет составляет 91%. В этом году планируем довести этот показатель до 92,5%", – отметила директор департамента Манара Адамова.

Всего в стране функционирует 11 346 дошкольных организаций с контингентом около 1 миллиона детей.

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