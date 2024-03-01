13 человек эвакуировали с заметённой трассы в Жетысуской области

Из снежного заноса в Жетысуской области спасены 13 человек, из них два ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщается, что 29 февраля на автодороге республиканского значения Ушарал-Достык в снежном заносе застряли три легковые автомашины. Спасатели вызволили 13 человек, из них двое детей, в медицинской помощи они не нуждались. Граждане были сопровождены до станции Коктума.