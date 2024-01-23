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13 баллов, обрушения и стрельба: главные фейки о землетрясении в Алматы

Сегодня, 16:16
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13 баллов, обрушения и стрельба: главные фейки о землетрясении в Алматы Сегодня, 16:16
Сегодня, 16:16
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"Шесть баллов… Верх весь разорвало", "Повторное землетрясение будет около пяти утра", "Четвертый этаж упал", - эти и другие фейки стали массово рассылаться в социальных сетях сразу после землетрясения в Алматы. Однако многие поверили им и даже успели поддаться панике. Корреспонденты BaigeNews.kz отделили правду ото лжи, собрав в одном видео официальные опровержения госорганов. 

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