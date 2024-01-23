13 баллов, обрушения и стрельба: главные фейки о землетрясении в Алматы

"Шесть баллов… Верх весь разорвало", "Повторное землетрясение будет около пяти утра", "Четвертый этаж упал", - эти и другие фейки стали массово рассылаться в социальных сетях сразу после землетрясения в Алматы. Однако многие поверили им и даже успели поддаться панике. Корреспонденты BaigeNews.kz отделили правду ото лжи, собрав в одном видео официальные опровержения госорганов.