12-летний мальчик открыл стрельбу в школе в Финляндии, есть погибший

Ребёнок скончался в результате стрельбы в финской школе. Двое учеников серьёзно пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"В школе Виертола в Вантаа произошла стрельба, в результате которой погиб шестиклассник. Двое детей серьезно ранены", – заявил представитель полиции на пресс-конференции.

Инцидент произошёл утром. Ранее полиция сообщала о трёх раненых несовершеннолетних. Подозреваемый, также несовершеннолетний, задержан, у него при себе было огнестрельное оружие. Полиция уточнила, что все участники инцидента – ученики школы в возрасте 12 лет.

Школа находится в столичном регионе. По информации финских СМИ, в ней обучаются порядка 800 учеников, персонал – 90 человек.

Подобные инциденты редко происходят в Финляндии. В 2007 году 18-летний школьник убил восемь человек в лицее Йокела, затем покончил жизнь самоубийством. В 2008 году 22-летний студент убил 10 человек в колледже в Каухайоки, после чего также покончил с собой. Оба накануне нападения размещали ролики на Youtube, в которых говорили о ненависти к человечеству.

Финские власти ужесточили закон о владении оружием после этих двух инцидентов. Владеть оружием в Финляндии разрешено совершеннолетним лицам, которые не менее года состоят в стрелковом клубе и прошли медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие психических заболеваний.