12 косуль застрелили на особо охраняемой территории в Павлодарской области
Сегодня, 18:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:10Сегодня, 18:10
95Фото: polisia.kz
12 туш косуль изъяли у двух охотников в Павлодарской области. Полиция проводит расследование по факту незаконного отстрела животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
О нарушении сообщили бдительные сельчане.
"Вблизи села Мичурино сотрудником полиции совместно с представителем учреждения по охране лесов и животного мира пресечён факт незаконной охоты на особо охраняемой природной территории. У двух сельчан обнаружены 12 разделанных туш животных, снегоход, пять гладкоствольных ружей. По факту незаконной охоты в отношении подозреваемых начато досудебное расследование", - уточнили в полиции.
Самое читаемое
- Как могут выглядеть будущие станции ЛРТ в Астане: план строительства снова изменился
- Бум электромобилей в Казахстане пойдёт на спад – аналитик
- Как изменятся цены на жильё в Казахстане в 2024 году — прогноз аналитиков
- Три главные причины недоверия к китайскому автопрому у казахстанцев, назвал эксперт
- Убитый в Усть-Каменогорске мужчина оказался известным спортсменом