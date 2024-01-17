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12 косуль застрелили на особо охраняемой территории в Павлодарской области

Сегодня, 18:10
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 18:10
Сегодня, 18:10
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Фото: polisia.kz

12 туш косуль изъяли у двух охотников в Павлодарской области. Полиция проводит расследование по факту незаконного отстрела животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

О нарушении сообщили бдительные сельчане.

"Вблизи села Мичурино сотрудником полиции совместно с представителем учреждения по охране лесов и животного мира пресечён факт незаконной охоты на особо охраняемой природной территории. У двух сельчан обнаружены 12 разделанных туш животных, снегоход, пять гладкоствольных ружей. По факту незаконной охоты в отношении подозреваемых начато досудебное расследование", - уточнили в полиции. 

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