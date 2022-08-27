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  • 12 иностранцев госпитализировали в Туркестанской области после ДТП
polisia.kz Сегодня, 10:15
31
Фото: polisia.kz

12 иностранцев госпитализировали в Туркестанской области после ДТП

Автобус с иностранными рабочими выехал на обочину в Туркестанской области. 12 человек госпитализированы в больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, водитель автобуса, следующего из Узбекистана в Кыргызстан, не справился с управлением и выехал на обочину.   

"27 августа около 07:18 часов в дежурную часть Тюлькубасского РОП поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что на перекрестке на 601 километре, в районе села Шакпак, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на обочину", —  говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрировали по части 2 статьи 345 УК РК. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы.

На месте работают дознаватели Тюлькубасского РОП.

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#дтп #автобус #Иностранцы в Казахстане
Сегодня, 10:15
31
Журналист

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