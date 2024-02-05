118 нарушений выявили при сдаче январского ЕНТ в Казахстане

Промежуточные итоги январского ЕНТ подвели в Миннауки и высшего образования РК. Тестирование прошли около 96 тысяч человек, но часть результатов аннулировали, передаёт BaigeNews.kz.

77,4 процента абитуриентов сдали ЕНТ на казахском языке, 22,5 процента – на русском, 57 человек – на английском.

Пороговый балл набрали около 77 процентов абитуриентов, средний балл составил 68.

Наибольшее количество тестируемых, а именно 18 процентов, выбрали комбинацию предметов "Биология-Химия". 17 процентов сдали предметы "Математика-Физика". Также в топ-3 вошла комбинация "Математика-Информатика", ее сдали 12 процентов.

"Максимальный балл составил 136. 56 тестируемых по стране набрали более 130 баллов. Стоит отметить, что после завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещённых предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы", - отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Уже выявлено 118 нарушений. Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещённых предметов лишились 79 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий удалены 39 человек.