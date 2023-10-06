113 случаев коронавируса зарегистрировали в Казахстане за неделю
Сегодня, 18:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:50Сегодня, 18:50
192Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу сообщили в комитете санэпидконтроля Минздрава РК, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ВОЗ за сентябрь, в мире зарегистрировано 685 тысяч новых случаев КВИ. Заболеваемость снизилась на 55 процентов.
"Ситуация в республике стабильная. За последнюю неделю зарегистрировано 113 случаев КВИ. В сравнении с предыдущей неделей отмечено снижение на 14,2 процента (со 129 случаев)", - сообщили в ведомстве.
По итогам последнего секвентирования в Казахстане подтверждена циркуляция варианта штамма омикрон ХВВ.1.9 - 31,3 процента, ХВВ.1,16 - 21,5 процента, ЭРИС - 25,49 процента. Вариант ВА2.86 (пирола) не установлен.
В республике доступны 257 тысяч доз вакцин против КВИ.
Самое читаемое
- 25 тонн пшеницы украл агроном в Акмолинской области
- Предприниматель бесплатно раздаёт картофель всем желающим в СКО
- Изнасилование трёхлетних сестёр в Алматинской области: задержана жена подозреваемого
- Лечил зуб: 17-летний мальчик впал в кому и скончался в Кокшетау
- Путин рассказал детали расследования гибели Пригожина