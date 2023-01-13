112 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

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За последние сутки в Казахстане выявили 112 новых случаев коронавирусной инфекции, при том что накануне было 138, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

На 13 января лечение от КВИ продолжают получать 2 315 человек (–2 168+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находятся 225 пациентов, дома лечение получают 2 090 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся девять пациентов, пять пациентов — в состоянии крайней степени тяжести и три человека на аппарате ИВЛ.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 1 404 754 случая ковида. Общее число выздоровевших достигло 1 390 911, умерших — 13 843.