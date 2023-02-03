112 дней казахстанские врачи боролись за малышку весом 998 граммов

Фото: УОЗ Алматы

Девочка весом 998 грамм появилась на свет на 28-й неделе беременности. Медики центра перинатологии и детской кардиохирургии кроме незрелости органов, столкнулись с тяжёлой формой почечной недостаточности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

"Это показание на пересадку хотя бы одной почки. Учитывая, что ребёнок родился недоношенным, у него своих проблем достаточно по незрелости органов, так положение ещё сильно усугубляло поражение обеих почек. Шансов на выживание практически не было. Ребенок 52 дня провёл в реанимации, потом два месяца в отделении патологии новорождённых", — рассказала врач-неонатолог Елена Плужникова.

После малышка перенесла операцию на глаза, у неё было поражение внутренней оболочки. Спустя 112 дней девочку выписали. В тот день её вес был два килограмма. Тем не менее, в трансплантации почек она ещё нуждается. После шести месяцев можно будет говорить об операции.