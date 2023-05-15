11 сотрудников КНБ привлекли к уголовной ответственности после январских событий

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

К уголовной ответственности с началом расследований дел по январским событиям привлекли 11 сотрудников Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ). Об этом на пленарном заседании мажилиса сообщил заместитель председателя КНБ Марат Колкобаев, передает BaigeNews.kz.

"Следствие по некоторым делам закончено, привлечены к уголовной ответственности. Это касается уголовного преследования. Наряду с этим Комитетом национальной безопасности сразу же после январских событий было проведено большое служебное расследование, внесены серьёзные изменения в приказные требования и в порядок несения службы, в том числе касательно наделения ответственностью должностных лиц. В то же время законопроектом вносятся определённые поправки, которые нацелены на то, чтобы воспитывать патриотизм и определённый алгоритм действий каждого должностного лица", - сообщил Марат Колкобаевна.

На заседании мажилиса рассматривался проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах Республики Казахстан".