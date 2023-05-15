- ЧМ по боксу пройдёт в 2024 году в Астане 11:59 128
- 11 сотрудников КНБ привлекли к уголовной ответственности после январских событий 11:30 159
- Асаубаева выиграла турнир сильнейших шахматисток мира 11:25 269
- В Казахстане разработают инструкции по работе с агрессорами 11:10 212
- Обмеление Бухтарминского водохранилища: есть ли угроза природе и туризму 11:00 217
- Самые популярные среди туристов курорты Казахстана, назвали в Минкульте 10:59 244
- Малообеспеченным гражданам в Казахстане будут компенсировать расходы на оплату коммунальных услуг после повышения тарифов 10:55 146
- Солисты популярной группы Ninety One станут послами доброй воли ЮНИСЕФ 10:33 283
- Более 1,6 тысячи фактов незаконного взимания налогов на рекламу выявили в стране 10:31 255
- Каждый четвёртый осуждённый за коррупцию в Казахстане работал в органах внутренних дел 10:08 442
- В восемь раз сократилось производство азотных удобрений в Казахстане за год 09:48 316
- Правительство утвердило перечень социально значимых продуктов 09:23 354
- Рыбакина впервые в карьере пробилась в четвёртый круг турнира WTA 1000 в Риме 09:12 410
- Разгромом закончился второй матч Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею 09:04 379
- "Спрос будет жёсткий": Смаилов провёл совещание по ЖКХ, министры получили выговоры и предупреждения 08:38 369
- В Турции может пройти второй тур президентских выборов 07:45 432
- Десятки девушек в свадебных платьях прошлись по Караганде 07:21 532
- Подросток закидал камнями поезд на станции Шамалган 06:28 572
- В Караганде водитель автобуса сошёл с маршрута ради пассажирки 05:54 591
- Забег для семейных пар провели в Актобе 04:39 496
- Туристический сезон официально открыли в Кыргызстане 03:40 502
- Бастовавшие нефтяники попросили взять их обратно на работу 02:31 565
- Новый глава Twitter прокомментировала своё назначение 01:25 504
- В Алматы из-за ветра обрушилась облицовка многоэтажки 00:05 553
- Скончался один из пострадавших при пожаре на Жанажолском ГПЗ 14.05.2023 508
- Футболист "Кайрата" попал в реанимацию после матча с "Актобе" 14.05.2023 599
- Эрдоган лидирует по предварительным данным голосования в Турции 14.05.2023 727
- Чемпионы мира по боксу записали ответ на поздравление Токаева 14.05.2023 563
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 549
- Coca-Cola извинилась перед алматинцами за уничтожение мурала с ирбисом 14.05.2023 629
- Питбуль разорвал лицо трёхлетней девочке в Костанайской области 14.05.2023 958
- Токаев поздравил чемпионов мира по боксу 14.05.2023 715
- Нурбек Оралбай стал четвёртым чемпионом мира по боксу в Ташкенте 14.05.2023 874
- Третье золото ЧМ-2023 по боксу принёс Казахстану Асланбек Шымбергенов 14.05.2023 630
- Дожди, грозы и заморозки обещают казахстанцам в понедельник 14.05.2023 728
- Мотоцикл с пивным двигателем создал умелец в США 14.05.2023 587
- Махмуд Сабырхан добыл для Казахстана второе золото на ЧМ-2023 в Узбекистане 14.05.2023 637
- Эрдоган раздал деньги детям на избирательном участке 14.05.2023 664
- В группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею появился единоличный лидер 14.05.2023 585
- В WhatsApp можно будет редактировать уже отправленные сообщения 14.05.2023 639
- Новая школа разрушается в Жамбылской области 14.05.2023 592
- В Португалии приняли закон об эвтаназии 14.05.2023 656
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 1584
- В Семее хирурги спасли жизнь пациенту с опухолью мозга 14.05.2023 730
- Пропавший табун лошадей разыскали акмолинские полицейские 14.05.2023 911
- Мощная магнитная буря обрушится на Землю в конце мая 14.05.2023 771
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 683
- Фэнтези-фильм "Батыр из прошлого" снимают в Алматы 14.05.2023 684
- Курение уменьшает объём мозга — учёные 14.05.2023 776
- Аким Астаны побеседовал с жителями трёх жилых массивов 14.05.2023 1094
- В Турции начались выборы президента 14.05.2023 779
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 799
- Пожар на городской свалке в Павлодаре потушили на третьи сутки 14.05.2023 692
- Жанибек Алимханулы снова защитил титул чемпиона мира по версии WBO 14.05.2023 1266
- Лишь в одном городе Казахстана синоптики обещают ухудшение качества воздуха 14.05.2023 905
- Швеция выиграла "Евровидение-2023" 14.05.2023 891
- В Риге болельщики развернули огромный флаг Казахстана 14.05.2023 1741
- 8-летнюю модель из Петропавловска пригласили в Париж 14.05.2023 6316
- Мать высушила феном новорожденную дочь в Москве 14.05.2023 1888
- Имам-тиктокер возглавил мечеть в Астане 14.05.2023 1441
- Житель Петропавловска получил 20 суток ареста за наклейки на автомобиле в День Победы 14.05.2023 1552
- Претенденты на "Алтын белгі" будут сдавать выпускные экзамены в своих школах 14.05.2023 869
- Школьников Шымкента напугали новостью об отмене выпускного 14.05.2023 1221
- На берегу Каспия снова обнаружили десятки туш тюленей и рыбы 14.05.2023 804
- Сольный концерт Димаша "Stranger" состоится в Малайзии 14.05.2023 917
- Карагандинская спортсменка установила новый рекорд Казахстана по плаванию 13.05.2023 896
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 1061
- Казахстанские теннисисты взяли "бронзу" в квалификации юниорского "Кубка Дэвиса" 13.05.2023 937
- C невероятной победы стартовал Казахстан на ЧМ-2023 по хоккею 13.05.2023 1002
- Вертолёт Ми-8 и истребитель Су-34 разбились в Брянской области России 13.05.2023 1186
- Казахстанец победил в велогонке в Узбекистане 13.05.2023 1037
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 976
- Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана 13.05.2023 813
- В частном секторе Астаны потушили крупный пожар 13.05.2023 1059
- Дулат Бекбауов уступил боксёру из Узбекистана и остался с серебром 13.05.2023 1203
- Папа римский призвал не заменять детей животными 13.05.2023 1032
- Санжар Ташкенбай побил соперника из Грузии и взял золото в ЧМ-2023 13.05.2023 975
- Стал известен гонорар Алимханулы за предстоящий бой с Батлером 13.05.2023 1343
- Драку со стрельбой устроили приезжие хулиганы в Кызылорде 13.05.2023 999
- Более 200 пассажиров не смогли вылететь из Дубая в Алматы 13.05.2023 1267
11 сотрудников КНБ привлекли к уголовной ответственности после январских событий
К уголовной ответственности с началом расследований дел по январским событиям привлекли 11 сотрудников Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ). Об этом на пленарном заседании мажилиса сообщил заместитель председателя КНБ Марат Колкобаев, передает BaigeNews.kz.
"Следствие по некоторым делам закончено, привлечены к уголовной ответственности. Это касается уголовного преследования. Наряду с этим Комитетом национальной безопасности сразу же после январских событий было проведено большое служебное расследование, внесены серьёзные изменения в приказные требования и в порядок несения службы, в том числе касательно наделения ответственностью должностных лиц. В то же время законопроектом вносятся определённые поправки, которые нацелены на то, чтобы воспитывать патриотизм и определённый алгоритм действий каждого должностного лица", - сообщил Марат Колкобаевна.
На заседании мажилиса рассматривался проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах Республики Казахстан".
-
Trend news
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 544
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 1579
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 681
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 797
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 1060
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 974
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 1204
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 1042
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 1148
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 8741
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 2134
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 1548
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 1380
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 1442
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 2007
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 1503
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 1603
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 2224
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 1571
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 1747
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 1605
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 2205
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 1715
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 1783
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 1623
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 21444
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 1700
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 1959
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 12629
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 1604
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 2577
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 2292
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 2657
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 2358
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 9664
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 2429
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 2200
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 3453
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 3061
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 2160
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 1979
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 2029
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 2369
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 2557
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 2109
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 3005
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 3415
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 2381
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 2665
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 2643
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 2935
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 3372
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 18816
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3685
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 2627
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 2815
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 3056
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 2937
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 2577
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 5694
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 2448
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 2556
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 14119
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 2962
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 2532
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 2688
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 2726
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 3989
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 4713
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 3345
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 2696
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 3402
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 3084
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 4629
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 3708
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 2966
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 8517
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 4929
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 3146
- Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент 27.04.2023 2864
-
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 892
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 1053
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 2009
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 1819
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 1719
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 1938
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 2004
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 1850
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 1731
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 2941
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 1815
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 1949
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 2363
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 2147
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 2334
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 1985
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 2508
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 2121
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 2429
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 2112
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 2188
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3685
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 2507
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 2689
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 2982
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 3305
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 3334
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 3777
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 4218
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 3644
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 3929
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 3963
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 4230
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 4102
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 4032
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 4197
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 4476
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 4415
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 5979
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 5049
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 5407
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 5432
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 6176
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 5248
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 5090
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 5321
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 8607
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 5700
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 5694
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 5129
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 5494
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 4889
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 5135
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 5433
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 6226
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 5233
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 5195
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 5420
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 5007
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 6066
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 4879
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 5458
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 6072
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 5610
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 5149
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 5576
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 5533
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 5251
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 5541
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 5914
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 6386
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 6167
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 5340
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 6178
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 5719
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 6285
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 5564
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 5547
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 5452
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 5488