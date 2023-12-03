11 курсантов учебного центра МВД госпитализировали в Павлодаре
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В Павлодарской области курсанты учебного центра комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК поступили в больницу с дигнозами "ОРВИ средней степени тяжести" и "Острый ринофарингит", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
Курсанты поступили в отделение общей инфекции областной больницы имени Султанова. 29 ноября госпитализировали 18-летнюю девушку — курсантку учебного центра КУИС МВД. Ещё 10 курсантов — вечером 1 декабря. У всех взяли анализы и назначили лечение.
"Госпитализированы, учитывая, что они относятся к декретированному контингенту — проживают в казарме. На сегодня состояние у всех стабильное", — рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.
Курсанты находятся в больнице, никто из них пока не выписан.
Ранее из-за осложнений ОРВИ скончался курсант Актюбинского института МВД. До поступления в больницу он болел 20 дней, но к врачу не обращался.
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