11 членов преступной наркогруппировки задержали в Алматы
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В Алматы были задержаны 11 членов преступной группы, наладивших канал поставки наркотиков из Шуcкого района Жамбылской области в южную столицу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Как отметили в полиции, задержать преступников удалось благодаря длительной разработке и комплекса оперативно-следственных мероприятий.
Следственно-оперативные группы при силовой поддержке бойцов спецподразделений на территории Алматы и Алматинской области одновременно произвели задержания закупщиков, перевозчиков, сопровождающих, арендаторов помещений для хранения, расфасовщиков и непосредственно реализаторов.
"В ходе обысков обнаружено и изъято 40 килограммов марихуаны и 15 килограммов гашиша, расфасованных по целлофановым пакетам, и мобильные телефоны с подтверждением причастности к криминальному бизнесу. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Проводятся оперативные и следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – сообщил начальник департамента, официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.