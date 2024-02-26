11 членов преступной наркогруппировки задержали в Алматы

В Алматы были задержаны 11 членов преступной группы, наладивших канал поставки наркотиков из Шуcкого района Жамбылской области в южную столицу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как отметили в полиции, задержать преступников удалось благодаря длительной разработке и комплекса оперативно-следственных мероприятий.

Следственно-оперативные группы при силовой поддержке бойцов спецподразделений на территории Алматы и Алматинской области одновременно произвели задержания закупщиков, перевозчиков, сопровождающих, арендаторов помещений для хранения, расфасовщиков и непосредственно реализаторов.