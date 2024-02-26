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11 членов преступной наркогруппировки задержали в Алматы

Сегодня, 08:36
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 08:36
Сегодня, 08:36
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Фото: Polisia.kz

В Алматы были задержаны 11 членов преступной группы, наладивших канал поставки наркотиков из Шуcкого района Жамбылской области в южную столицу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как отметили в полиции, задержать преступников удалось благодаря длительной разработке и комплекса оперативно-следственных мероприятий.

Следственно-оперативные группы при силовой поддержке бойцов спецподразделений на территории Алматы и Алматинской области одновременно произвели задержания закупщиков, перевозчиков, сопровождающих, арендаторов помещений для хранения, расфасовщиков и непосредственно реализаторов.

"В ходе обысков обнаружено и изъято 40 килограммов марихуаны и 15 килограммов гашиша, расфасованных по целлофановым пакетам, и мобильные телефоны с подтверждением причастности к криминальному бизнесу. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Проводятся оперативные и следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – сообщил начальник департамента, официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

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