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11 человек пропали без вести из-за сильных ливней в Китае

Сегодня, 08:50
АВТОР
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AP Сегодня, 08:50
Сегодня, 08:50
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Фото: AP

11 человек числятся пропавшими без вести из-за продолжительных проливных дождей, обрушившихся в последние дни на многие районы провинции Гуандун (Южный Китай), передаёт BaigeNews  со ссылкой на Xinhua.

Поисково-спасательные операции все еще продолжаются.

В последнее время проливные дожди затронули многие районы вышеуказанной провинции, включая Шаогуань, Гуанчжоу, Хэюань, Чжаоцин, Цинъюань, Мэйчжоу и Хуэйчжоу.

По данным вышеуказанного департамента, в общей сложности по всей провинции был эвакуирован 53 741 человек, при этом 12 256 человек были эвакуированы в срочном порядке и размещены в безопасных местах.

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