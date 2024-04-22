11 человек пропали без вести из-за сильных ливней в Китае
Сегодня, 08:50
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Сегодня, 08:50Сегодня, 08:50
59Фото: AP
11 человек числятся пропавшими без вести из-за продолжительных проливных дождей, обрушившихся в последние дни на многие районы провинции Гуандун (Южный Китай), передаёт BaigeNews со ссылкой на Xinhua.
Поисково-спасательные операции все еще продолжаются.
В последнее время проливные дожди затронули многие районы вышеуказанной провинции, включая Шаогуань, Гуанчжоу, Хэюань, Чжаоцин, Цинъюань, Мэйчжоу и Хуэйчжоу.
По данным вышеуказанного департамента, в общей сложности по всей провинции был эвакуирован 53 741 человек, при этом 12 256 человек были эвакуированы в срочном порядке и размещены в безопасных местах.