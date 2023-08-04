105 детей в Казахстане не посещают школу

В Казахстане выявили 105 фактов непосещения школ детьми. Об этом сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан на брифинге в службе центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно нашему приказу по организации образования все школы должны сообщать о таких случаях в комиссию для принятия комплексных мер. На сегодня имеется 105 фактов непосещения школ детьми. По всем фактам Министерством проводится разъяснительная работа с родителями. Также в случае, если дети имеют какие-либо трудности и проблемы, эти вопросы решаются совместно с социальными службами", - сказал вице-министр.

Также Оспан сообщил, что в новом учебном году по республике количество обучающихся в школах составит более 3 миллионов 500 тысяч детей, в том числе 380 тысяч детей, принятых в первый класс. И в этом году из фонда "Всеобуч" на приобретение школьной формы и принадлежностей для 450 тысяч нуждающихся школьников направлено более 18 миллиардов тенге.

"В рамках фонда "Всеобуч" материальная помощь оказывается детям из семей, которые получают адресную социальную помощь, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также детям из семей, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Финансовую помощь в преддверии нового учебного года получат школьники, которые оказались в чрезвычайной ситуации. В том числе дети, погибших из области Абай (в размере 500 тысяч тенге на шесть детей)", - добавил он.

В этом году минимальный объём материальной помощи на каждого обучающегося составляет 40 567 тенге. По состоянию на 3 августа регионы перечислили на счета родителей более 8,2 миллиардов тенге с охватом 201 206 детей (43,9%).